"Bu iş TFF'yi, beni, seni aşar. Devlet, bakanlar oturmuş ve bilim adamlarıyla konuşmuşlar. Bana kızacaklar ama gece kulüpleri de kapansın. Bu arada bu seneki kadar grip olan Türkiye hatırlamıyorum. Acaba biz o arada yırttık mı?"