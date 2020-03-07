"Futbol zekası, antrenörlük bilgisi ayrı konu. Sergen Yalçın'ın bir de takım üzerinde ağırlığı, doymuşluğu var. Aslında kolay bir karar değildi. Beşiktaş ona her gün açıktı ama bir daha fırsat gelmez diyerek kabul etti. Bir de şansı vardı, Beşiktaş'ın kaybedecek bir şeyi yoktu. Fakat, dezavantajı da vardı. Ekonomik problemlerden ötürü oyuncuların konsantrasyon problemi olabilirdi. Nasıl olsa koptuk diyebilirlerdi"