Rıdvan Dilmen: Ağır-hafif sıklet maçı gibiydi

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Bodrum FK'yi 2-0 yendi.

Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından HT Spor'da Sine Çakır Heyse'nin sunduğu %100 Futbol programında, Galatasaray - Bodrum FK maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

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İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:

Galatasaray, Bodrum'u adeta şut yağmuruna tuttu. Galatasaray, 3 yıldır Fenerbahçe ise kovalıyor. Bu Galatasaray açısından da Fenerbahçe açısından da başarıdır. Muhtemelen hafta sonu Fenerbahçe de kazanacaktır. Futbolda kaybederken de kazanırken de ders almalıyız. Maalesef ülkemizde en çok kaybettiğimizde ders alıyoruz. Galatasaray ve Okan Buruk, Beşiktaş maçının ardından pozitif olarak dönüş yaptı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı kupa maçında ilk yarıdaki gol dışında isabetli şutu yoktu. Samsunspor ve Bodrum FK'de şut çekemedi Galatasaray'a karşı. Bu üç maçta Galatasaray öyle bir baskı yaptı ki nefes aldırmadı. Bodrum, bugün otobüs çekerek maçı bitirmeyi kafasına koymuştu. Bodrum'un bugün gol pozisyonu sıfırken, Galatasaray'ın gol dışında sekiz pozisyonunu sayarım. Ağır sıklet boksörüyle, hafif sıklet boksörünün maçıydı.

Bugün dolu dolu bir oyun oynadı Galatasaray. İlk 45 dakika ve son 30 dakikada rakibini sürklase etti. Favoriydi, favori gibi oynadı ve favori gibi kazandı. Galatasaray, şampiyonluğu son maça bırakmak istemiyor. 📺 %100 Futbol



🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: Bugün Galatasaray dolu dolu bir oyun oynadı. İlk 45 dakika ve son 30 dakikada rakibini sürklase etti. pic.twitter.com/RTaRb0fggw — HT Spor (@HTSpor) April 18, 2025 Galatasaray'ın %60, Fenerbahçe'nin %40 şampiyonluk ihtimali var. Bugün son 3 haftaya girilmiş ve Trabzonspor'u da yenmiş bir Galatasaray olsa %90 derdim. Galatasaray iki berabere kalarak şampiyon olma şansını Beşiktaş maçında kaybetti. O yüzden Fenerbahçe'ye %40 diyorum. 📺 %100 Futbol



🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın %60, Fenerbahçe'nin %40 şampiyonluk ihtimali var. pic.twitter.com/v8ABeV7Usj — HT Spor (@HTSpor) April 18, 2025