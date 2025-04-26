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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Rıdvan Dilmen: Mourinho, oyuncular ve yönetim, ilk 30 dakikayı izlesin - Gaziantep FK Haberleri

        Rıdvan Dilmen: Mourinho, oyuncular ve yönetim, ilk 30 dakikayı izlesin

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk olurken maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da sarı-lacivertlilerin galibiyetini değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 21:31 Güncelleme: 26.04.2025 - 22:56
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        "Mourinho, oyuncular ve yönetim, ilk 30 dakikayı izlesin"
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.

        Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından HT Spor'da Sine Çakır Heyse'nin sunduğu %100 Futbol programında, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:

        Klasik bir Fenerbahçe izledik. Klasik Fenerbahçelilerin de özellikle bu yıl çektiği sıkıntıları anlayabiliyoruz. İlk yarıyı Trabzonspor maçında 1-0 geride kapatıyor, 4-1 kazanıyor. Benzer şekilde yine ligin ikinci yarısında Göztepe ve Rizespor maçı gibi bir sürü maç söyleyebiliriz. En son Kayserispor maçında iki kez geriye düşüp, yakaladı ve son dakikada golü yedi. Bu Fenerbahçe seyircisinin kafasını çok kurcalıyor. Bu maçta 15-20 dakika gördük bir de 30. dakikadan sonraki oyunu gördük. İlk 30 dakika sezonu kafada bitirmiş bir oyuncu topluluğu, ikinci yarıyla birlikte tekrar yüklenmeye başlayan bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe ne kadar imkan verdiyse Gaziantep o kadar etkin oldu. Fenerbahçe bu maçı iyisiyle kötüsüyle böyle oynamak istedi.

        Tarihin en önemli geniş kadrolarından birisini yaptı Fenerbahçe. Galatasaray hamle yaptıkça Fenerbahçe de yapıyor. Fakat Galatasaray, Osimhen gibi oyuncular alarak farkı ortaya koyuyor. İlk 30 dakikayı Jose Mourinho, oyuncular ve yönetimin beraber izlemesi lazım. Matematik olarak rakibiniz şampiyon olmadığı sürece siz her maçı aynı ciddiyetle oynamak zorundasınız.

        Fenerbahçe'nin şampiyonluğa giderken bana göre 5 eksiği olan Kayserispor maçını yenmesi lazımdı. Galatasaraylıların çoğu o maçta Fenerbahçe'ye 3 puan yazmıştır. Ama bunu Mourinho yapmamalı. Jose Mourinho'nun Kayserispor maçındaki konsantrasyon bozukluğu oyunculara da yansımıştı.

        Fenerbahçe'nin gelecek sezon en büyük transferi Jayden Oosterwolde olacak. Oosterwolde sol stoper oynar, 5'linin solunda oynar, dörtlüde oynar. O oynayabilseydi, puan farkı en fazla iki olurdu.

        Bugün hakemle ilgili hiçbir problem yok. Fenerbahçe'ye yıllar boyu haksızlık yapıldı, bu sene hiç öyle bir şey yok. Bunu Ali Koç da kabul ediyor.

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