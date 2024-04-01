Rıdvan Bıyık’ın acı günü
Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık'ın annesi Ayşe Bıyık vefat etti
Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık’ın annesi Ayşe Bıyık, 92 yaşında vefat etti. Ayşe Bıyık bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
İstanbul doğumlu Ayşe Bıyık, Çapa Enstitüsü mezunuydu. Fransızca ve Arapça bilen Ayşe Bıyık, son zamanlarda kendisini dine adamıştı.
Ayşe Bıyık’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.