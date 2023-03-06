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Haberler Dünyadan Ricou Browning yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

Ricou Browning yaşamını yitirdi

Kült korku filmi 'Creature from the Black Lagoon'un oyuncularından Ricou Browning'den kötü haber geldi. Browling, hayata veda etti

Giriş: 06.03.2023 - 12:34 | Güncelleme: ABONE OL
Ricou Browning yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
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ABD'li yönetmen, aktör ve senarist Ricou Browning'den acı haber geldi. Browning'in 93 yaşında vefat ettiği öğrenildi.

Efsanevi üç boyutlu siyah-beyaz korku filmi 'Creature from the Black Lagoon'da 'Gill Man' karakterini canlandıran Ricou Browning'in ölüm haberini ailesi duyurdu. Browning'in Florida'daki evinde hayatını kaybettiği belirtildi.

'Creature from the Black Lagoon'un yanı sıra 1963 yapımı 'Flipper' ve aynı adlı diziyle de adından söz ettiren oyuncu, 1973'te 'Salty' adlı bir komediyi de yönetmişti. 1978'de ise 'Mr. No Legs'i yöneten Ricou Browning, Jerry Lewis'in 1959 yapımı 'Don't Give Up the Ship'te de rol almıştı.

Browning, yüzme yeteneği sayesinde birçok filmin aranan oyuncusu olmuştu.

Fotoğraflar: Splash News, Mega Agency

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