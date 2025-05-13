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        Haberler Kültür-Sanat Resim RHM'de sertifika programı tamamlandı

        RHM'de sertifika programı tamamlandı

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin, "Gül İrepoğlu ile Köklerinden Günümüze Türk Resmini İzlemek" başlıklı ilk sanat tarihi sertifika programını başarıyla tamamlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 00:08 Güncelleme: 13.05.2025 - 00:08
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        RHM'de sertifika programı tamamlandı
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        Sanatın her alanına dokunan etkinlikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, ilk sanat tarihi sertifika programını başarıyla tamamlandı: “Gül İrepoğlu ile Köklerinden Günümüze Türk Resmini İzlemek” başlıklı programın son oturumu ve sertifika töreni 10 Mayıs Cumartesi günü düzenlendi.

        Müzenin kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun yürüttüğü altı haftalık bu kapsamlı sanat tarihi programında katılımcılar, Türk resim sanatının gelişimini ve yerel sanat mirasımızın çeşitliliğini derinlemesine öğrenme fırsatı buldu.

        Program boyunca, Anadolu’nun sanatsal zenginliği, geleneksel sanatların estetiği, sanatçıların görsel gelişimine ilham veren betimleme örnekleri detaylıca incelendi. Göbeklitepe’den günümüze uzanan sanatsal evrim kronolojik bir akışla ele alınırken; erken dönem Anadolu betimlemelerinden Osmanlı minyatürüne, Osman Hamdi Bey’in öncü çalışmalarından 1914 Kuşağı ve d Grubu’na kadar Türk sanat tarihinin önemli dönüm noktaları işlendi. Programı tamamlayan tüm katılımcılara, İş Sanat tarafından imzalı özel sertifikaları takdim edildi.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin katılımcılara hem tarihsel bir perspektif hem de güncel sanat okumaları deneyimi kazandıran yeni eğitim programları sonbaharda devam edecek. Sanata ilgi duyan herkesin katılımına açık olan eğitim programlarından haberdar olmak için İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarını ve internet sitesini takip edebilirsiniz.

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        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
        #gül irepoğlu
        #müze
        #sergi
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