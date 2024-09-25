RFS - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?
Galatasaray PAOK maçında son düdük sesi geldi. Maçın sona ermesinin ardından UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta mücadelesi RFS - Galatasaray maçının oynanacağı tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Letonya temsilcisi RFS (Rīgas Futbola Skola) maçlarını Skonto Stadions ve NSB Arkādija gibi stadyumlarda maçlarını oynamaktadır. Peki, RFS - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? RFS - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte RFS - Galatasaray maçı öncesinde öne çıkan tüm detaylar...
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RFS - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Letonya futbolunun en güçlü takımlarından biri olan Rīgas Futbola Skola (RFS) genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çekiyor. Bu yıl yeni formatıyla oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçına çıkacak sarı kırmızılılar RFS'ye konuk olacak. Peki, RFS - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
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RFS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
RFS - Galatasaray maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak.
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RFS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
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RFS, 2016'da kuruldu
RFS, geçen sezon Letonya liginde şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi elemelerine katıldı.
Kuzey İrlanda'dan Larne'yi saf dışı bırakan RFS, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti. RFS, Avrupa Ligi elemelerinde ise Andorra'dan Santa Coloma ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden APOEL'i eleyerek lig aşamasına yükseldi.
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Letonya'nın 2016'da kurulan yeni takımlarından RFS, ligde daha önce iki şampiyonluk yaşadı.
Teknik direktörlüğünü Letonyalı Viktors Morozs'un üstlendiği RFS, ligde 26 maç sonunda 66 puanla zirvede yer aldı.