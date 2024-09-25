RFS - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Letonya futbolunun en güçlü takımlarından biri olan Rīgas Futbola Skola (RFS) genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çekiyor. Bu yıl yeni formatıyla oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçına çıkacak sarı kırmızılılar RFS'ye konuk olacak. Peki, RFS - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...