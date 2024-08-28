'Rezervuar Köpekleri' yıldızı Michael Madsen'ın eşine şiddet davası düştü

Olay sonrası oyuncunun avukatı Perry Wander, Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada, müvekkilinin eşiyle ayrı olduğunu söyleyerek, 'aile içi şiddetten suçlu olmadığı'nı vurgulamıştı. Ayrıca DeAnna'yı, iddia edilen olayın meydana geldiği pazar günü, Michael Madsen'in evine zorla girmekle suçlamıştı. Wander, "Michael, onunla yüzleşti ve gitmesini istedi" demişti. Ayrıca çiftin aralarında devam eden bir sorun olduğunu da iddia etmişti.