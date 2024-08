'Rezervuar Köpekleri' yıldızı Michael Madsen'ın eşine şiddet davası düştü

Rol aldığı Quentin Tarantino imzalı 'Rezervuar Köpekleri' (Reservoir Dogs), 'Kill Bill', 'Bir Zamanlar Hollywood'da' (Once Upon a Time in Hollywood), 'Nefret Dolu' (The Hateful Eight) gibi filmlerle tanınan Michael Madsen’ın, 64 yaşındaki eşi DeAnna Madsen’i itmekle suçlandığı aile içi şiddet davası reddedildi.

Los Angeles’taki mahkeme, davayı, delil yetersizliğinden dolayı reddetti.