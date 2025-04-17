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        Haberler Ekonomi Para Rezervler 5 haftadır düşüşte - Para Haberleri

        TCMB rezervleri 5 haftadır düşüşte

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 11 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 773 milyon dolar azalışla 147 milyar 488 milyon dolara geriledi. Böylece rezervlerde 5 hafta üst üste düşüş kaydedildi. Söz konusu dönemde brüt döviz rezervlerindeki gerileme 32 milyar 670 milyon doları buldu 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 14:56 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:58
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        TCMB rezervleri 5 haftadır düşüşte
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        TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 11 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 9 milyar 831 milyon dolar azalışla 68 milyar 7 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 4 Nisan'da 77 milyar 838 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri ise 3 milyar 60 milyon dolar artışla 76 milyar 422 milyon dolardan 79 milyar 482 milyon dolara yükseldi.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 11 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 773 milyon dolar azalışla 154 milyar 261 milyon dolardan 147 milyar 488 milyon dolara geriledi.

        Böylece rezervlerde 5 hafta üst üste düşüş kaydedilmiş oldu. Söz konusu dönemde brüt döviz rezervlerinde düşüş 32 milyar 670 milyon doları buldu.

        TCMB rezervleri Aralık 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        29.12.2023 48.231 92.830 141.061
        26.01.2024 48.007 89.154 137.161
        23.02.2024 49.271 82.479 131.750
        29.03.2024 54.378 68.748 123.126
        26.04.2024 59.113 64.967 124.080
        31.05.2024 59.740 83.909 143.648
        28.06.2024 58.077 84.833 142.910
        19.07.2024 59.214 94.695 153.910
        29.08.2024 60.043 89.329 149.373
        27.09.2024 63.566 93.824 157.390
        25.10.2024 65.894 93.504 159.398
        01.11.2024 66.614 93.005 159.619
        13.12.2024 65.307 98.175 163.482
        27.12.2024 64.319 90.738 155.057
        24.01.2025 68.232 99.328 167.560
        14.02.2025 72.475 100.677 173.152
        14.03.2025 74.013 98.069 171.082
        21.03.2025 74.785 88.328 163.114
        28.03.2025 75.902 80.609 156.511
        04.04.2025 76.422 77.838 154.261
        11.04.2025 79.482 68.007 147.488
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