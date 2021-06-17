Galatasaray Kulübü'nün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan kongresinde başkan adayı olan Burak Elmas'ın listesinde yer alan kamuoyunun yakından tanıdığı başarılı hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, Habertürk'e önemli açıklamalarda bulundu. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in sorularını yanıtlayan Epözdemir, yeni bir vizyon ve anlayışla Galatasaray'ı ileriye taşımak için yönetime talip olduklarını belirtirken şu ifadeleri kullandı:
- Öncelikle hayırlı olsun… Kamuoyu sizi takip ettiğiniz davalar, sosyal sorumluluk projeleri ve televizyon programlarından tanıyor. Bu sefer de Galatasaray Yönetim Kurulu'na aday oldunuz. Bu süreç nasıl gelişti?
"Bunu daha önce ifade etmiştim, Sayın Burak Elmas öncesinde de benzer bir öneride bulunmuştu. O günkü koşullarda akademik ve mesleki çalışmalarım nedeniyle affımı istemiştim. Geldiğimiz noktada 19 Haziran’da Galatasaray tarihinin en kritik seçimlerinden biri yapılacak. Her Galatasaraylı’nın Galatasaray'ı aydınlık yarınlara taşıyabilmek için çaba göstermesi gerekir. Ben de bu sorumluluk bilinci ile Sayın Burak Elmas’ın önerisini kabul ederek yönetim kurulu üyeliğine aday olmaya karar verdim. Sayın Burak Elmas, Galatasaray’ın efsanevi başarılarında pay sahibi olan, yönetim tecrübesi en fazla olan ve Galatasaray kültürünü özümsemiş duruşu ile Galatasaray sosyalleşme süreci ve değer yargılarını önemli ölçüde yansıtan bir aday… Projeleri, vizyonu ve oluşturduğu kadroyla Galatasaray’ı aydınlık yarınlara taşıyacak en doğru isim olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Galatasaray’ın yarınları, umutları ve geleceği için Sayın Başkan ve kıymetli ekibimizle birlikte çok şeyi başarmak için yola çıktık."
- Ekibinizde kimler var ve kaç kişiden oluşuyor?
"Yönetim, sicil, disiplin, denetim kurullarımız ve iştirak şirketi adayları, iletişim ekibi olmak üzere 90 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Her birinin emeği çok kıymetli, devamlı proje üreten vizyon sahibi, her biri birbirinden değerli ekip arkadaşlarımız var. Ekibimizin içerisinde Galatasaray’ın kurumsal hafızası ve kanaat önderleri olarak nitelendirilebilecek çok kıymetli Galatasaraylı büyüklerimiz olduğu gibi genç, dinamik, her biri kendi alanında uzman, son derece başarılı arkadaşlarımız mevcut. Eylül 2020'den beri bir arada çalışıp, proje üreten en hazırlıklı ekip, bizim ekibimiz."
- Projeleriniz nelerdir?
"Bu süreçte Galatasaray kamuoyu ile de paylaştığımız çok önemli projelerimiz var. Kemerburgaz Metin Oktay Spor Kompleksi, Galatasaray Dijital Dönüşüm Projesi, Tevfik Fikret Spor ve Yaşam Merkezi, Galatasaray'da Kurumsallaşma, Stratejik marka, Gayrimenkul ve tesis yönetimi, Aidiyet projesi, Kadın Futbol Takımı (Dişi Aslanlar) gibi çok önemli projelerimiz var. Bu projelerin her biri Galatasaray'ın katma değeri açısından çok önemli ve kıymetli projeler."
- Seçim çalışmalarınız nasıl gidiyor?
"İnanılmaz yoğun bir tempoda çalışıyoruz, üyelerle tek tek görüşüyoruz, Zoom toplantıları yapıyoruz, Sayın Başkan ve ekibimizle birlikte her bir üyeye temas etmeye çalışıyoruz. Yazılı ve görsel basında, kitle iletişim araçlarında ve sosyal medyada projelerimizi anlatmaya gayret ediyoruz."
- Sosyal medyada Sayın Burak Elmas, Işıtan bey ve sizin de bulunduğunuz bir karikatür yayınlandı. Galatasaray taraftarları bu karikatüre ciddi bir tepki verdi ve yönetiminize destek verdi. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
"Bu bizim aslında çok önde olduğumuzu gösteriyor. En son hazırlanan karikatür son derece ahlaksızca idi ve Galatasaray’ın bütün paydaşları buna gereken tepkiyi gösterdi. Gerçek olmayan hesaplardan organize, manipülatif ve kötü niyetli paylaşımlar yapılıyor. Bu hesaplar bir veya iki kişiyi, hatta başka adayları takip ediyor. Bu paylaşımların amacının seçim sürecini zehirlemek olduğunu herkes biliyor ki bu görüntü Galatasaray’ın değerlerine kültürüne yakışmıyor. Projelerin ve kadroların yarıştığı bir seçim olması gerekir. Galatasaray’ın vicdanı olan Galatasaraylılar, sandıkta gerekli iradeyi ortaya koyacak ve mesajı verecektir. Galatasaraylıların ferasetine inanıyoruz."
- 19 Haziran Cumartesi günü seçim gerçekleşecek, seçim sonuçlarıyla ilgili görüşleriniz nelerdir?
"Sayın Burak Elmas ve kurullarda çalışan bütün arkadaşlara karşı büyük bir teveccüh var, önde gidiyoruz ama bu bizi rehavete sokmuyor. Var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 19 Haziran akşamı ipi göğüsleyeceğimizi ve Galatasaray'a hizmet etme onuruna erişebileceğimize inanıyorum. Demokrasi şöleni tadında bir seçim olmasını temenni ediyorum. Bütün başkanlara ve kurullarda aday olan bütün üyelere de başarılar diliyorum. Kazanan Galatasaray olsun…"
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