Galatasaray Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, yeni kurulan Kadın Futbol Takımı hakkında Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu:

"TEKNİK DİREKTÖR NURCAN ÇELİK"

"Yaklaşık 1 ay önce kadın futbol takımımızı kurduk. TFF’ye de gerekli başvurularda bulunduk. Yaklaşık 22 oyuncuyla anlaştık. Teknik direktör olarak da Nurcan Çelik’le anlaşmaya vardık. Kendisi çok güçlü bir kadın ve güçlü kadınları sembolize ediyor. Zor süreçlerden geçmiş gerçekten çok iyi bir Galatasaraylı hocamıza emanet kurduğumuz bu takım..."

"SIFIRDAN BİR TAKIM KURDUK"

"Bir takım satın aldığımıza dair iddialar kesinlikle gerçek dışı, biz sıfırdan bir takım kurduk. Türkiye’nin yarınları ve umutları olarak kadınlarımızı ön planda görmek istiyoruz. Kadınları toplumsal hayatta önceleyen bir yaklaşım içerisindeyiz. Hayatın her alanında olduğu gibi sporda da güçlü kadınların var olmasını istiyoruz. Galatasaray her branşta olduğu gibi kadın futbolunda da şampiyonluğu hedeflemektedir. Aynı zamanda meseleye bir sosyal sorumluluk projesi olarak da bakıyoruz."

"KADIN FUTBOL TAKIMIMIZ İÇİN ANLAŞMALARI YAPTIK"

"Küçükçekmece Belediyesi’yle de anlaştık. Protokoller tamamlandıktan sonra oraya bir tesis yapacağız ve Galatasaray’a ait olacak. Kadın futbol takımı için de anlaşmalarımızı yaptık. Müsabakalar Küçükçekmece Stadı’nda oynanacak. Oraya sosyal tesislerimizi de yapıyoruz. Yaklaşık 1 ay önce kurduk önümüzdeki hafta da lansmanını yapacağız."

"KARARI UEFA VERECEK"

"Şampiyonluk hedefiyle kadın futbol takımımız yürüyecek. TFF’ye yazı yazdık onlar da UEFA’ya ilettiler… Süper Lig’de veya 3. Lig’de başlayıp başlamayacağımıza göre UEFA nezdinde karar verilecek. Akabinde de bunu kamuoyuna duyuracağız."