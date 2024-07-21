Reytinglerde zirve yarışı! 20 Temmuz Cumartesi AB ve total reyting sonuçları açıklandı mı?
Reytinglerde kimin birinci olduğu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Dün akşam yine birbirinden iddialı yapımlar seyircisi ile buluştu. Gün içerisinde yayınlanan ana haber bültenlerinden sabah kuşağı programlarına kadar hepsi sıralamada yer almak için yarışıyor. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte detaylar!
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Televizyon ekranlarında her gün bir çok yapım total ve AB sıralamasında birinci olabilmek için yarışıyor. Dün akşam da yerli ve yabancı sinema filmeri, yarışma programları ve daha bir çok yapım izleyicisi ile buluştu. İşte, 20 Temmuz Cumartesi gününün reyting birincisi!
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AB VE TOTALDE REYTİNG BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Dün akşamın reyting sonuçları henüz netlik kazanmadı. Reyting sıralamaları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
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