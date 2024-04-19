Reyting sonuçları her sabah bir önceki güne ilişkin verilerle belli oluyor. Birbirinden iddialı yapımların yayınlandığı 18 Nisan Perşembe gününe dair reyting sonuçlarını haberimizde derledik. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte, 18 Nisan 2024 Perşembe gününe ait reyting sonuçları hakkında bilgiler...