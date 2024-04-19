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        Haberler Televizyon Reytinglerde zirve rekabeti! 18 Nisan 2024 dünün reyting sonuçları ile AB ve total reyting sıralaması

        Reytinglerde zirve rekabeti! 18 Nisan dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. 18 Nisan Perşembe akşam kuşağında Aldatmak, Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri, Kül Masalı, Sakla Beni ve Survivor All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevdiği yapımların AB ve total reyting sıralamasında kaçıncı sırada olduğunu merak edenler için dünün reyting sonuçlarını haberimizde derledik. İşte, 18 Nisan 2024 perşembe AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 08:45 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:10
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        • 1

          Reyting sonuçları her sabah bir önceki güne ilişkin verilerle belli oluyor. Birbirinden iddialı yapımların yayınlandığı 18 Nisan Perşembe gününe dair reyting sonuçlarını haberimizde derledik. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte, 18 Nisan 2024 Perşembe gününe ait reyting sonuçları hakkında bilgiler...

        • 2

          18 NİSAN 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          1- Fenerbahçe - Olympiakos UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması - TV8

          2- İnci Taneleri - Kanal D

          3- Hudutsuz Sevda - NOW

          4- Survivor All Star - TV8

          5- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW

          6- Aldatmak - ATV

          7- İnci Taneleri (Özet) - Kanal D

          8- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

          9- Esra Erol'da - ATV

          10- Hudutsuz Sevda (Özet) - NOW

        • 3

          18 NİSAN 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SONUÇLARI

          1- Fenerbahçe - Olympiakos UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması - TV8

          2- İnci Taneleri - Kanal D

          3- İnci Taneleri (Özet) - Kanal D

          4- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW

          5- Survivor All Star - TV8

          6- Aldatmak - ATV

          7- UEFA Avrupa Konferans Ligi Özel Maça Doğru - TV8

          8- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

          9- Hudutsuz Sevda - NOW

          10- ATV Ana Haber - ATV

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