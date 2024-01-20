Reytinglerde Kızılcık Şerbeti rüzgarı! 19 Ocak AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları 19 Ocak Cuma akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan zirve yarışında Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 19 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması...
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Reyting sonuçları 19 Ocak Cuma akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Cuma akşamı ekrana gelen Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını gibi yapımlar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 19 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:
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19 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
KIZILCIK ŞERBETİ
YALI ÇAPKINI
ESRA EROL'DA
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
SELÇUK TEPELİ İL FOX ANA HABER
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19 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI
KIZILCIK ŞERBETİ
KIZILCIK ŞERBETİ (ÖZET)
SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
YALI ÇAPKINI
GADDAR
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