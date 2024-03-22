Reytinglerde rekabet sürüyor! 21 Mart Perşembe dünün AB ve total reyting sonuçları
Reyting sonuçları 21 Mart Perşembe günü ekranlara gelen yapımların izlenme oranını merak edenler tarafından sorgulanıyor. Birbirinden iddialı dizi, program ve ana haberin arasından hangisinin reytinglerde birinci olduğu araştırılıyor. Dün akşam kuşağında yayınlanan İnci Taneleri, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, Sakla Beni ve Survivor All Star'ın AB ve total reyting sıralaması takip ediliyor. İşte, 21 Mart Perşembe dünün reyting sonuçları...
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Reyting sonuçları her sabah bir önceki güne ilişkin veriler ile belli oluyor. Takip ettiği yapımın reytinglerde kaçıncı sırada yer aldığını merak edenler için AB ve total reyting sıralamasını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 21 Mart Perşembe reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...
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21 MART 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 21 Mart Perşembe gününe dair AB ve total reyting sonuçları belli olduğunda haberimize eklenecek.
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21 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
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