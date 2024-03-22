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        Haberler Televizyon Reytinglerde birincilik yarışı! 21 Mart 2024 AB ve total reyting sonuçları sıralaması: İnci Taneleri, Aldatmak, Hudutsuz Sevda

        Reytinglerde rekabet sürüyor! 21 Mart Perşembe dünün AB ve total reyting sonuçları

        Reyting sonuçları 21 Mart Perşembe günü ekranlara gelen yapımların izlenme oranını merak edenler tarafından sorgulanıyor. Birbirinden iddialı dizi, program ve ana haberin arasından hangisinin reytinglerde birinci olduğu araştırılıyor. Dün akşam kuşağında yayınlanan İnci Taneleri, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, Sakla Beni ve Survivor All Star'ın AB ve total reyting sıralaması takip ediliyor. İşte, 21 Mart Perşembe dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 08:21 Güncelleme: 22.03.2024 - 08:21
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        • 1

          Reyting sonuçları her sabah bir önceki güne ilişkin veriler ile belli oluyor. Takip ettiği yapımın reytinglerde kaçıncı sırada yer aldığını merak edenler için AB ve total reyting sıralamasını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 21 Mart Perşembe reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...

        • 2

          21 MART 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 21 Mart Perşembe gününe dair AB ve total reyting sonuçları belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 3

          21 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

        Survivor'da elenen isim...
        Survivor'da elenen isim...

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