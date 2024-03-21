Survivor kim elendi? 21 Mart Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da, eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Eleme potasında yer alan; Hakan, Bozok, Batuhan ve Özgür eleme düellosunda adada kalma mücadelesi verdi. Kıran kırana geçen eleme gecesinde, bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda etti. Eleme düellosu öncesinde ise mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. İşte 21 Mart 2024 Perşembe Survivor kim elendi sorusunun yanıtı...
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Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Eleme gecesinde, eleme adayları adada kalma mücadelesi verdi. Günün sonunda eleme düellosunu kaybeden yarışmacı ise yarışmaya veda etti. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 21 Mart 2024 Survivor All Star ödül oyunu kim kazandı?" İşte 21 Mart Survivor ödül oyununu kazanan takım...
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SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim ödülünü kırmızı takım kazandı.
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SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 21 MART 2024?
Survivor eleme gecesinde ilk düelloyu kaybeden Bozok ve Batuhan final turunda karşılaştılar. İkili mücadeleye kaybeden Bozok Survivor'da elenen son isim oldu.
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ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Hakan
Bozok
Batuhan
Özgür
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MAVİ TAKIM
Batuhan Karacakaya
Seda Ocak
Hakan Hatipoğlu
Damla Can
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Sahra Işık
Ogeday Girişken
Berna Canbeldek
Yaman
Yağmur
Aysu
Furkan
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KIRMIZI TAKIM
Hilmi Cem
Avatar Atakan
Sema Aydemir
Nagihan
Nefise Karatay
Merve Aydın
Bozok
Yunus Emre
Aleyna Kalaycıoğlu
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Özgür Tetik
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