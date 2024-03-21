Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Eleme gecesinde, eleme adayları adada kalma mücadelesi verdi. Günün sonunda eleme düellosunu kaybeden yarışmacı ise yarışmaya veda etti. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 21 Mart 2024 Survivor All Star ödül oyunu kim kazandı?" İşte 21 Mart Survivor ödül oyununu kazanan takım...