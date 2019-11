Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümü ters köşe sürprizleriyle heyecanlı anlar yaşattı. Azer-Yamaç kapışmasının tüm hızıyla devam ettiği bölümün finalinde Efsun’un kurtardığı Azer, bir kez daha Yamaç’ın karşısına çıktı.

Pazartesi akşamlarının zirvesindeki Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Çukurlular mahalleye yapılacak bir saldırıya hazırken bu kez hiç beklemedikleri bir yerden vuruldu. Mekanını almak istediği kişinin Çukur’un kızlarını aldığını öğrenen Yamaç harekete geçti; mekana giden Yamaç’ın karşısına çıkan sürpriz isim ise Azer oldu. Çukur’un her yeri alamayacağını söyleyen Azer’e, “Her an her şey olabilir!” şeklinde karşılık veren Yamaç’ın sözleri ise dikkat çekti.

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 10.14 izlenme oranı (rating),22.38 izlenme payı (share),AB’de 8.73 izlenme oranı (rating),21.03 izlenme payı (share),Total’de 10.20 izlenme oranı (rating),23.77 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. #ikinciyarıyenibaşlıyor etiketi Twitter Türkiye'de 16 saat 25 dakika dünyada ise 3 saat 35 dakika TT listesinde kaldı.

EFSUN AZER’İ, YAMAÇ’IN ELİNDEN KURTARDI!

Yamaç’ın Azer’e son darbeyi indirmeye hazırlandığı sırada gelen Efsun, Yamaç’ı yere yığarak Azer’i kurtardı. Evine geri dönen Yücel, her şeyi öğrenen karısının onu reddetmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Çukur’a gelen Nehir, sürpriz ziyaretiyle Yamaç’ı şaşırttı.

ZİYA’DAN VARTOLU’YA HAİN DARBE!

İdris’i görmek için Koçovalıların evine gelen Aliço, Selim’den İdris Koçovalı’nın öldüğünü öğrendi. Babasının katilini öğrenmek isteyen Vartolu, cezaevinden çıkan Ziya’yı korumaları için Celasun ve Meke’den yardım istedi. Ziya’yı alan fakat oyuna gelen Celasun ve Meke, Ziya’yı ellerinden kaçırdı.

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Saadet’in Vartolu’yu ziyarete gittiği, iki aşığın uzun zaman sonra bir araya geldiği sahnede, evlenme cüzdanını ortaya koyan Saadet’in, “Sen şimdi çıkacaksın ya eğer gidersen benim umudum da elimden kayıp gider. Umudum elimden kayıp gitmesin!” sözleri dikkat çekiyor. Saadet’i dinleyen ve gözyaşlarına hakim olamayan Vartolu’nun evlenme cüzdanı yerine pasaportunu alıp gittiği anlar dikkat çekiyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 3. sezon 11. bölümünden ilk sahne!