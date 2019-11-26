Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Saadet’in Vartolu’yu ziyarete gittiği, iki aşığın uzun zaman sonra bir araya geldiği sahnede, evlenme cüzdanını ortaya koyan Saadet’in, “Sen şimdi çıkacaksın ya eğer gidersen benim umudum da elimden kayıp gider. Umudum elimden kayıp gitmesin!” sözleri dikkat çekiyor. Saadet’i dinleyen ve gözyaşlarına hakim olamayan Vartolu’nun evlenme cüzdanı yerine pasaportunu alıp gittiği anlar dikkat çekiyor.

ÇUKUR 3. SEZON 11. YENİ BÖLÜM İLK SAHNE

ÇUKUR 3. SEZON 10. SON BÖLÜM (77. BÖLÜM)

Çukur’un bu akşam ekrana gelen 3. sezonun 10. bölümünde Yamaç’ın Azer’e son darbeyi indirmeye hazırlandığı sırada gelen Efsun, Yamaç’ı yere yığarak Azer’i kurtardı. Evine geri dönen Yücel, her şeyi öğrenen karısının onu reddetmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Yamaç’ı bulan Şenol onu hastaneye götürürken, Azer ameliyata alındı. Çukur’a gelen Nehir, sürpriz ziyaretiyle Yamaç’ı şaşırtırken, Yamaç kendisini Nehir’in kurtarmadığını anladı. Ziya’dan öğrendikleriyle birlikte kafasındaki soru işaretleri artan Vartolu, babasının katilini öğrenmeye çalıştı. İdris’i görmek için Koçovalıların evine gelen Aliço, Selim’den İdris Koçovalı’nın öldüğünü öğrendi. Babasının katilini öğrenmek isteyen Vartolu, cezaevinden çıkan Ziya’yı korumaları için Celasun ve Meke’den yardım istedi. Ziya’yı alan fakat oyuna gelen Celasun ve Meke, Ziya’yı ellerinden kaçırdı. Çukurlular mahalleye yapılacak bir saldırıya hazırken bu kez hiç beklemedikleri bir yerden vuruldu. Mekanını almak istediği kişinin Çukur’un kızlarını aldığını öğrenen Yamaç harekete geçti; mekana giden Yamaç’ın karşısına çıkan sürpriz isim ise Azer oldu.

ÇUKUR 77. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 2 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!