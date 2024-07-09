Reyting sonuçları açıklanıyor! 8 Temmuz AB ve total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları, 8 Temmuz Pazartesi günü yayınlanan yapımların takipçileri tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında televizyon ekranlarında pek çok film ve dizi yayınlanırken reytinglerde birinci olabilmek için mücadele etti. Peki güncel reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 8 Temmuz 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...