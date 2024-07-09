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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler! Allan Saint-Maximin ve Merih Demiral... - Son dakika transfer haberi - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler! Allan Saint-Maximin ve Merih Demiral...

        Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Transfere hız veren sarı-lacivertliler, Al-Ahli'den Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmaya çok yaklaşırken, aynı takımdan milli stoper Merih Demiral da gündeme geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 10:27 Güncelleme: 09.07.2024 - 10:27
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        • 1

          Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde gaza bastı...

        • 2

          Kadrosuna kanat takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, bir süredir gündeminde yer alan Allan Saint-Maximin'in transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

        • 3

          TAKIM ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ

          Suudi Arabistan basını, Fransız yıldızın Jose Mourinho ile görüştükten sonra Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiğini yazdı.

        • 4

          Bu gelişme üzerine Allan Saint-Maximin'in takım arkadaşlarına veda ettiği belirtildi.

        • 5

          SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

          Transferin detaylarına da yer verilirken, Fenerbahçe'nin Saint-Maximin'i satın alma opsiyonuyla kiralayacağı belirtildi.

        • 6

          Suudi Footbal World'ün haberine göre Saint-Maximin, yıllık 10.5 milyon euro olan maaşından Mourinho'nun Fenerbahçe'sine katılmak için feragat edecek.

        • 7

          'F.BAHÇE 4.5 MİLYON EURO ÖDEYECEK' İDDİASI

          Maaşını 7 milyon euro seviyesine indirmeyi kabul eden yıldız futbolcuya Fenerbahçe yıllık 4.5 milyon euro önerdi. Aradaki farkı ise Al-Ahli'nin ödeyeceği vurgulandı.

        • 8

          Fenerbahçe, satın alma opsiyonu için ise Al-Ahli'ye 15 milyon euro ödemeyi teklif etti. Opsiyon kullanılırsa bu bedelin 5 milyon euroluk kısmı Maximin’e, geri kalanı ise Al-Ahli’nin kasasına gidecek.

        • 9

          Sarı-lacivertli takımın bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor.

        • 10

          31 MAÇTA 14 GOLE KATKI

          Temmuz 2023'te Newcastle United'dan Al-Ahli'ye 27.2 milyon euroya transfer olan Saint-Maximin, 31 maçta; 4 gol attı, 10 asist yaptı.

        • 11

          Allan Saint-Maximin'in kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

        • 12

          MERİH DEMİRAL BOMBASI

          Saint-Maximin'de sona yaklaşan Fenerbahçe, Fransız yıldızın Al-Ahli'den takım arkadaşı Merih Demiral'ı da gündemine aldı.

        • 13

          Milli Takım'ın EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği son 16 turu maçında attığı gollerle ay-yıldızlıları zafere taşıyan Merih, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyebilir.

        • 14

          Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al-Ahli'nin, 26 yaşındaki milli stoperi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye görüşme için izin verdiği belirtildi.

        • 15

          Sarı-lacivertli yöneticiler, bu gelişmenin ardından oyuncunun transferini bitirmek için gaza bastı.

        • 16

          FENERBAHÇE ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

          Fenerbahçe altyapısından yetişen Merih, 2023 yılının ağustos ayında Atalanta'dan 16.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al-Ahli'ye transfer olmuştu.

        • 17

          Arabistan ekibinde 21 maça çıkan Merih Demiral, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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