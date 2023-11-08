Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Kasım AB ve Total reyting sonuçları
Reytinglerde kıyasıya mücadele devam ediyor. Dünün reyting sonuçları 7 Kasım Salı akşamı ekrana gelen; Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Hayatımın Neşesi (Final), Üç Kız Kardeş, Yabani, MasterChef Türkiye All Star yapımları ile belirleniyor. Gözler reyting mücadelesine çevrildi. İşte 7 Kasım Salı reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...
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Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 7 Kasım Salı akşamı ekrana gelen; Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Hayatımın Neşesi (Final), Üç Kız Kardeş, Yabani, MasterChef Türkiye All Star yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele veriyor. İşte 7 Kasım Salı 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...
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7 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.
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7 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI
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