Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 7 Kasım Salı akşamı ekrana gelen; Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Hayatımın Neşesi (Final), Üç Kız Kardeş, Yabani, MasterChef Türkiye All Star yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele veriyor. İşte 7 Kasım Salı 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...