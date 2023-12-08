Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Aralık AB ve Total reyting sonuçları
Reytinglerde kıyasıya mücadele devam ediyor. Dünün reyting sonuçları 7 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelen; Aldatmak, Bir Derdim Var, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, Sakla Beni, MasterChef Türkiye All Star yapımları ile belirleniyor. Gözler reyting mücadelesine çevrildi. İşte 7 Aralık Perşembe reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...
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Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 7 Aralık Cuma akşamı ekrana gelen; Aldatmak, Bir Derdim Var, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, Sakla Beni, MasterChef Türkiye All Star yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele veriyor. İşte 7 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...
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7 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
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7 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI
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