Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 7 Aralık Cuma akşamı ekrana gelen; Aldatmak, Bir Derdim Var, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, Sakla Beni, MasterChef Türkiye All Star yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele veriyor. İşte 7 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...