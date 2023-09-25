Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 24 Eylül reyting sonuçlarına göre birinci kim oldu?
Dünün reyting sonuçları seyirciler tarafından sorgulanıyor. 24 Eylül 2023 Pazar akşamı birçok dizi, film ve program günün reyting birincisi olabilmek için mücadele etti. 24 Eylül Pazar akşamı yerli ve yabancı sinema filmleri de ekran karşına geldi. İşte 24 Eylül dününün reyting sonuçları...
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Reyting sonuçları bir önceki günün verilerine göre Total ve AB olarak açıklanıyor. 24 Eylül Pazar akşamı ekrana gelen Yargı, Kirli Sepeti, Kim Milyoner Olmak İster?, Kızılcık Şerbeti, Baskın Günü, Müslüm ve MasterChef All Star gibi dizi, film ve programlar reyting sonuçlarında birinci olabilmek için mücadele verdi. İşte 24 Eylül Pazar Total ve AB dünün reyting sonuçlarına ilişkin merak edilen detaylar...
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24 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dünün reyting sonuçları Total ve AB olarak bir önceki günün verileri açıklanıyor. 24 Eylül Pazar dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
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GEÇEN HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - Masterchef Türkiye All Star
2 - Kim Milyoner Olmak İster?
AB REYTİNG SIRALAMASI
1 - Masterchef Türkiye All Star
2 - Ana Haber
3 - Kim Milyoner Olmak İster?
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