Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 17 Kasım AB ve Total reyting sonuçları
Reytinglerde kıyasıya mücadele devam ediyor. Dünün reyting sonuçları 17 Kasım Cuma akşamı ekrana gelen; Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef All Star yapımları ile belirleniyor. Gözler reyting mücadelesine çevrildi. İşte 17 Kasım Cuma reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...
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Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 7 Kasım Salı akşamı ekrana gelen; Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef All Star yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele veriyor. İşte 17 Kasım Cuma 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...
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17 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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17 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI
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