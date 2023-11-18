Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Kasım 2023 dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Kızılcık Şerbeti...

        Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 17 Kasım AB ve Total reyting sonuçları

        Reytinglerde kıyasıya mücadele devam ediyor. Dünün reyting sonuçları 17 Kasım Cuma akşamı ekrana gelen; Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef All Star yapımları ile belirleniyor. Gözler reyting mücadelesine çevrildi. İşte 17 Kasım Cuma reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 08:08 Güncelleme: 18.11.2023 - 08:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 7 Kasım Salı akşamı ekrana gelen; Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef All Star yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele veriyor. İşte 17 Kasım Cuma 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...

        • 2

          17 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          17 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        3 bölgede kar var! 66 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! Dikkat! Tam fırtına!
        3 bölgede kar var! 66 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! Dikkat! Tam fırtına!
        Bir kadın daha... 2 çocuğunun annesini vahşice katletti!
        Bir kadın daha... 2 çocuğunun annesini vahşice katletti!
        Refüjdeki ağaçlara çarptı! 3 ölü, 2 yaralı
        Refüjdeki ağaçlara çarptı! 3 ölü, 2 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Aydın'daki asansör kazasında bir tutuklama daha!
        Aydın'daki asansör kazasında bir tutuklama daha!
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        Sokak köpeği buldu, polis alarma geçti
        Sokak köpeği buldu, polis alarma geçti
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Habertürk Anasayfa