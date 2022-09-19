18 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen Yargı - Tozluyaka - MasterChef gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Yeni sezona başlayan Yargı reytinglerde zirveye oturdu. İşte 18 Eylül AB ve total reyting sıralaması...