Reyting sonuçları açıklandı! 17 Ekim dünün reyting sonuçlarına göre en çok hangi yapım izlendi?

17 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları açıklandı. Total grupta Kızılcık Şerbeti birinci, Taşacak Bu Deniz ikinci oldu. AB grupta Taşacak Bu Deniz birinci, Kızılcık Şerbeti ikinci, Müge Anlı dördüncü, Arka Sokaklar beşinci oldu.

TOTAL

1 KIZILCIK SERBETI SHOW TV

2 TASACAK BU DENIZ TRT 1

3 ARKA SOKAKLAR KANAL D

4 ESRA EROL'DA ATV

5 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D

AB

1 TASACAK BU DENIZ TRT 1

2 KIZILCIK SERBETI SHOW TV

3 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 ARKA SOKAKLAR KANAL D

6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 MASTERCHEF TURKIYE TV8

9 TASACAK BU DENIZ (OZET) TRT 1

10 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

GEÇEN HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

10 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı.

Total grubunda “Arka Sokaklar” zirvede yer aldı. “Kızılcık Şerbeti” ikinci sıraya yerleşirken, “Esra Erol’da” ise üçüncü sırada yer aldı.

AB grubunda da “Kızılcık Şerbeti” güçlü performansını sürdürerek birinci sırada yer aldı. “Taşacak Bu Deniz” ikinci sırada, “Kızılcık Şerbeti” özet bölümü ise 3. sıraya yerleşti.

ABC kategorisinde “Kızılcık Şerbeti” birinciliği kimseye kaptırmadı. “Taşacak Bu Deniz” ikinci sıraya yerleşirken, “Kızılcık Şerbeti (Özet)” üçüncü oldu.