        Reyting sonuçları açıklandı! 17 Ekim dünün reyting sonuçlarına göre en çok hangi yapım izlendi?

        Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapım belli oluyor. Her gün bir önceki günün Total, AB, ABC1 sıralaması duyuruluyor. İzledikleri dizilerin sıralamasını merak edenler reyting sonucunu araştırıyor. Dün akşam Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz izleyiciyle buluştu. Geçen hafta Total grubunda "Arka Sokaklar" zirvede yer aldı. "Kızılcık Şerbeti" ikinci sıraya yerleşirken, "Esra Erol'da" ise üçüncü sırada yer aldı. Peki, 17 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, güncel reyting sonuçları sıralaması

        Giriş: 18.10.2025 - 08:40 Güncelleme: 18.10.2025 - 11:52
        • 1

          Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Dün akşam Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına çevrildi. Peki, 17 Ekim 2025 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu?

        • 2

          17 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Reyting sonuçları açıklandı. Total grupta Kızılcık Şerbeti birinci, Taşacak Bu Deniz ikinci oldu. AB grupta Taşacak Bu Deniz birinci, Kızılcık Şerbeti ikinci, Müge Anlı dördüncü, Arka Sokaklar beşinci oldu.

          TOTAL

          1 KIZILCIK SERBETI SHOW TV

          2 TASACAK BU DENIZ TRT 1

          3 ARKA SOKAKLAR KANAL D

          4 ESRA EROL'DA ATV

          5 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D

          AB

          1 TASACAK BU DENIZ TRT 1

          2 KIZILCIK SERBETI SHOW TV

          3 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV

          4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

          5 ARKA SOKAKLAR KANAL D

          6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW

          7 SHOW ANA HABER SHOW TV

          8 MASTERCHEF TURKIYE TV8

          9 TASACAK BU DENIZ (OZET) TRT 1

          10 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

          GEÇEN HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          10 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı.

          Total grubunda “Arka Sokaklar” zirvede yer aldı. “Kızılcık Şerbeti” ikinci sıraya yerleşirken, “Esra Erol’da” ise üçüncü sırada yer aldı.

          AB grubunda da “Kızılcık Şerbeti” güçlü performansını sürdürerek birinci sırada yer aldı. “Taşacak Bu Deniz” ikinci sırada, “Kızılcık Şerbeti” özet bölümü ise 3. sıraya yerleşti.

          ABC kategorisinde “Kızılcık Şerbeti” birinciliği kimseye kaptırmadı. “Taşacak Bu Deniz” ikinci sıraya yerleşirken, “Kızılcık Şerbeti (Özet)” üçüncü oldu.

        • 3

          GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLAR NASILDI?

          10 EKİM 2025 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

          Kızılcık Şerbeti – Show TV

          Taşacak Bu Deniz – TRT 1

          Kızılcık Şerbeti Özet – Show TV

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Arka Sokaklar – Kanal D

          10 EKİM 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

          Kızılcık Şerbeti – Show TV

          Taşacak Bu Deniz – TRT 1

          Kızılcık Şerbeti Özet – Show TV

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Arka Sokaklar – Kanal D

