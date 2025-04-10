Reyting sonuçları 9 Nisan 2025: AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?
Çarşamba günü televizyonda Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., Survivor, Güldür Güldür Show, Gol, PSG-Aston Villa maçı gibi birçok yapım yayınlandı. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 9 Nisan 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları…
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Her gün kanallarda birçok dizi, film ve program yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusunu yönelterek 9 Nisan 2025 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. Dün akşam Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., Survivor, Güldür Güldür Show, Gol, PSG-Aston Villa maçı gibi birçok yapım ekrana gelmişti. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...
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9 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
9 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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9 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
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9 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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