Her gün kanallarda birçok dizi, film ve program yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusunu yönelterek 9 Nisan 2025 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. Dün akşam Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., Survivor, Güldür Güldür Show, Gol, PSG-Aston Villa maçı gibi birçok yapım ekrana gelmişti. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...