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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 9 Nisan 2025: Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla... AB ve Total sıralaması ile dün en çok izlenen yapım hangisi?

        Reyting sonuçları 9 Nisan 2025: AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?

        Çarşamba günü televizyonda Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., Survivor, Güldür Güldür Show, Gol, PSG-Aston Villa maçı gibi birçok yapım yayınlandı. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 9 Nisan 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 07:32 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:20
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        • 1

          Her gün kanallarda birçok dizi, film ve program yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusunu yönelterek 9 Nisan 2025 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. Dün akşam Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., Survivor, Güldür Güldür Show, Gol, PSG-Aston Villa maçı gibi birçok yapım ekrana gelmişti. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...

        • 2

          9 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          9 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          9 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Eşref Rüya KANAL D
          2 Kuruluş Osman ATV
          3 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW
          4 Sahipsizler STAR TV
          5 Eşref Rüya (Özet) KANAL D
          6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
          7 Esra Erol'da ATV
          8 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
          9 Kanal D Ana Haber KANAL D
          10 Survivor TV8
        • 4

          9 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Sahipsizler STAR TV
          2 Kuruluş Osman ATV
          3 Eşref Rüya KANAL D
          4 Esra Erol'da ATV
          5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
          6 Sahipsizler (Özet) STAR TV
          7 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
          8 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW
          9 Survivor TV8
          10 Atv Ana Haber ATV
        • 5
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