9 Mart Pazar günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları için geri sayım başladı. Deha, Kardelenler, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor’ın ekrana geldiği günde kazanan yapım merak konusu oldu. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, AB ve Total’de hangi yapım adını zirveye yazdırdı? İşte 9 Mart 2025 Pazar reyting birincisi…