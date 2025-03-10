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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 9 Mart 2025: Deha, Kardelenler, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?

        Reyting sonuçları 9 Mart 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu

        9 Mart Pazar akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. Deha, Kardelenler, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki akıbetini merak edenler dünün reyting sonuçları için araştırmalara başladı. Peki, 9 Mart'ta reyting yarışını hangi yapım kazandı, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 9 Mart 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 07:41 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:17
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        • 1

          9 Mart Pazar günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları için geri sayım başladı. Deha, Kardelenler, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor’ın ekrana geldiği günde kazanan yapım merak konusu oldu. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, AB ve Total’de hangi yapım adını zirveye yazdırdı? İşte 9 Mart 2025 Pazar reyting birincisi…

        • 2

          9 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          9 Mart 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          9 MART 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Teşkilat TRT 1

          2 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar NOW

          3 Deha SHOW TV

          4 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar (Özet) NOW

          5 Teşkilat (Özet) TRT 1

          6 Ramazan Sevinci TRT 1

          7 Survivor TV8

          8 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          9 Ana Haber TRT 1

          10 Kardelenler ATV

        • 4

          9 MART 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Teşkilat TRT 1

          2 Survivor TV8

          3 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          4 Teşkilat (Özet) TRT 1

          5 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar NOW

          6 Kardelenler ATV

          7 Deha SHOW TV

          8 Kardelenler (Özet) ATV

          9 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar (Özet) NOW

          10 Atv Ana Haber ATV

        • 5
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