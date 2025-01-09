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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 8 OCAK 2025: Dünün reyting birincisi kim oldu, AB ve Total'de hangi yapım zirvede? Sandık Kokusu, Galatasaray-Başakşehir maçı, Survivor, Leyla...

        Reyting sonuçları 8 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi olan yapım belli oldu

        Dünün reyting sonuçları 8 Ocak 2025 Çarşamba sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Sandık Kokusu ve Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri yeni bölümleriyle, Annem Ankara dizisi ise tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Galatasaray - Rams Başakşehir maçı futbolseverlerle buluşurken diğer kanallarda ise RTÜK Belgeseli, Sen Türkülerini Söyle ve Survivor yapımları yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 8 Ocak 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 07:44 Güncelleme: 09.01.2025 - 10:07
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 8 Ocak Çarşamba akşamı Sandık Kokusu ve Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri yeni bölümleriyle, Annem Ankara dizisi ise tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Galatasaray - Rams Başakşehir maçı yanı sıra RTÜK Belgeseli, Sen Türkülerini Söyle ve Survivor yapımları ekranlardaydı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 8 Ocak 2025 Çarşamba reyting birincisi…

        • 2

          8 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          8 Ocak 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          8 OCAK 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Galatasaray-Rams Başakşehir Ziraat Tuükiye Kupası Karşılaşması ATV

          2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          5 Esra Erol'da ATV

          6 Sandık Kokusu SHOW TV

          7 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW

          8 Survivor TV8

          9 Kupa Günlüğü ATV

          10 Show Ana Haber SHOW TV

        • 4

          8 OCAK 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Galatasaray-Rams Başakşehir Ziraat Tuükiye Kupası Karşılaşması ATV

          2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          3 Esra Erol'da ATV

          4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          5 Atv Ana Haber ATV

          6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          7 Survivor TV8

          8 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW

          9 Kupa Günlüğü ATV

          10 Sandık Kokusu SHOW TV

        • 5
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