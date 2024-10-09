Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 8 Ekim 2024: Bahar, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!

        Reyting sonuçları 8 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu!

        Dünün reyting sonuçları 8 Ekim 2024 Salı sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Bahar, ATV'de Bir Gece Masalı, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Kızıl Goncalar, Eyvah Eyvah, Düşüş yapımları yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 8 Ekim 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 08:11 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 8 Ekim Salı akşamı Bahar, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, MasterChef Türkiye, Kızıl Goncalar, Eyvah Eyvah, Düşüş yapımları ekranlara geldi. Seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 8 Ekim 2024 Salı reyting birincisi…

        • 2

          8 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          8 Ekim 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          8 EKİM 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Bahar SHOW TV

          2 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

          3 MasterChef Türkiye TV8

          4 Bahar (Özet) SHOW TV

          5 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          6 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          7 Bir Gece Masalı ATV

          8 Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) TRT 1

          9 Esra Erol'da ATV

          10 Bir Gece Masalı (Özet) ATV

        • 4

          8 EKİM 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Bahar SHOW TV

          2 Bir Gece Masalı ATV

          3 Bir Gece Masalı (Özet) ATV

          4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          5 MasterChef Türkiye TV8

          6 Bahar (Özet) SHOW TV

          7 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

          8 Esra Erol'da ATV

          9 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          10 Atv Ana Haber ATV

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 çocuk muhafaza altında!
        4 çocuk muhafaza altında!
        Discord'a erişim engeli
        Discord'a erişim engeli
        Nedir bu discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        Vahşet kurbanı Sıla'nın teyzesi konuştu: O bizim kız kardeşimiz değil!
        Vahşet kurbanı Sıla'nın teyzesi konuştu: O bizim kız kardeşimiz değil!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        "Biz kadınlar çok güçlüyüz"
        "Biz kadınlar çok güçlüyüz"
        'Narin' göndermesine karşılık verdi
        'Narin' göndermesine karşılık verdi
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        Satoshi Nakamoto'nun kimliği belli oldu mu?
        Satoshi Nakamoto'nun kimliği belli oldu mu?
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Putin ve Trump telefonda görüştü mü?
        Putin ve Trump telefonda görüştü mü?
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Milton Kasırgası alarmı: "Son yüzyılın en kötüsü olabilir!"
        Milton Kasırgası alarmı: "Son yüzyılın en kötüsü olabilir!"
        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Otomobiliyle seyir halindeydi... Tomruk cinayeti!
        Otomobiliyle seyir halindeydi... Tomruk cinayeti!
        Ücret maaş dengesi değişti
        Ücret maaş dengesi değişti
        'Yapı'sal dönüşüm
        'Yapı'sal dönüşüm
        Erken yaşta kanser vakalarında artış: ‘Halk sağlığı krizine dönüşmesi an meselesi’
        Erken yaşta kanser vakalarında artış: ‘Halk sağlığı krizine dönüşmesi an meselesi’
        Habertürk Anasayfa