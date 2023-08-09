Dünün reyting sonuçları, 8 Ağustos Salı akşamı ekrana gelen; MasterChef All Star, Sakar Şakir, Kuşatma, Bizim Hoca: Bezdim D yapımları ile belirleniyor. Reyting sonuçlarının açıklanmasının ardından Total ve AB sıralamasında en çok izlenen dizi, film ve programlar belli olacak. İşte 8 Ağustos reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...