Reyting sonuçları açıklanıyor! 8 Ağustos dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları, televizyon seyircilerinin gündeminde yer alıyor. 8 Ağustos Salı akşamı ekrana gelen; MasterChef All Star, Sakar Şakir, Kuşatma, Bizim Hoca: Bezdim Da yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 8 Ağustos 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...
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Dünün reyting sonuçları, 8 Ağustos Salı akşamı ekrana gelen; MasterChef All Star, Sakar Şakir, Kuşatma, Bizim Hoca: Bezdim D yapımları ile belirleniyor. Reyting sonuçlarının açıklanmasının ardından Total ve AB sıralamasında en çok izlenen dizi, film ve programlar belli olacak. İşte 8 Ağustos reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...
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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
8 Ağustos Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
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GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 DONENCE KANAL D
3 FOX ANA HABER FOX
4 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV
5 SHOW ANA HABER SHOW TV
6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
7 DONENCE (OZET) KANAL D
8 SEN TURKULERINI SOYLE TRT 1
9 IP MAN 4 FINAL (Y.S) STAR TV
10 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV
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AB İLK 10 PROGRAM
1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 DONENCE KANAL D
3 FOX ANA HABER FOX
4 DONENCE (OZET) KANAL D
5 SEN TURKULERINI SOYLE TRT 1
6 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8
7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV
10 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D