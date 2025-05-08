Reyting sonuçları 7 Mayıs 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi kim oldu?
Dün akşam kuşağında Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Sahipsizler, Now TV'de Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizileri ile TV8'de Survivor yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV'de Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle ekrana gelirken, TRT 1'de Paris Saint Germain-Arsenal maçı futbolseverlerle buluştu. Dünün reyting sonuçları ile 7 Mayıs Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 7 Mayıs 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
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Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 7 Mayıs Çarşamba akşamı Eşref Rüya, Kuruluş Osman, Sahipsizler, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..., PSG-Arsenal maçı ve Survivor yapımları yayınlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 7 Mayıs 2025 Reyting sonuçları tablosu...
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7 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
7 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.
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7 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
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7 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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