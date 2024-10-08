Reyting sonuçları 7 Ekim 2024: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dün akşam kuşağında Kanal D'de Güzel Aşklar Diyarı, Star TV'de Servet Operasyonu, ATV'de Karadut, TRT 1'de Gazze'yi Görüyorum, Now'da Kızıl Goncalar ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Show TV'de ise Deha tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dünün reyting sonuçları ile 7 Ekim Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 7 Ekim 2024 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
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Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 7 Ekim Pazartesi günü hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılıyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 7 Ekim 2024 Reyting sonuçları tablosu...
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7 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
7 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
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7 EKİM 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
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7 EKİM 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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