Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 7 Ekim Pazartesi günü hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılıyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 7 Ekim 2024 Reyting sonuçları tablosu...