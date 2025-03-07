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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 6 Mart 2025: Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda, Fenerbahçe-Rangers maçı… İşte AB ve Total'de reyting birincisi olan yapım

        Reyting sonuçları 6 Mart 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu

        Dün akşam kuşağında Show TV'de Siyah Kalp, Kanal D'de İnci Taneleri, ATV'de Başka Bir Gün, Now TV'de Hudutsuz Sevda, TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi Son 16 Karşılaşması Fenerbahçe-Rangers maçı futbolseverlerle buluşurken, Star TV'de Öldür Beni Sevgilim filmi izleyici karşısına çıktı. Dünün reyting sonuçları ile 6 Mart Perşembe günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 6 Mart 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 07:33 Güncelleme: 07.03.2025 - 10:05
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          Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 6 Mart Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Karşılaşması Fenerbahçe-Rangers maçı, Survivor ve Öldür Beni Sevgilim yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 6 Mart 2025 Reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          6 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          6 Mart 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          6 MART 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Fenerbahçe-Rangers UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1

          2 İnci Taneleri KANAL D

          3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          4 UEFA Avrupa Ligi Maç Özel TRT 1

          5 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          6 İnci Taneleri (Özet) KANAL D

          7 Esra Erol'da ATV

          8 UEFA Avrupa Ligi Maç Özel TRT 1

          9 Başka Bir Gün ATV

          10 Hudutsuz Sevda NOW

        • 4

          6 MART 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Fenerbahçe-Rangers UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1

          2 Esra Erol'da ATV

          3 Hudutsuz Sevda NOW

          4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          5 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar ATV

          6 İnci Taneleri KANAL D

          7 Siyah Kalp SHOW TV

          8 Atv Ana Haber ATV

          9 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          10 Survivor TV8

        • 5
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