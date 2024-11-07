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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 6 Kasım 2024: Sandık Kokusu, Kuıruluş Osman, Leyla, Beşiktaş-Malmö maçı… İşte Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi!

        Reyting sonuçları 6 Kasım Çarşamba: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Show TV'de Sandık Kokusu, ATV'de Kuruluş Osman, Now TV'de Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet… ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. TRT 1'de ise UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Malmö Maçı ve UEFA Şampiyonlar Ligi Club Brugge-Aston Villa Maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte, 6 Kasım 2024 Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralamasında birinci olan yapım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 07:30 Güncelleme: 07.11.2024 - 10:22
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        • 1

          6 Kasım Çarşamba akşamı Show TV’de Sandık Kokusu, ATV’de Kuruluş Osman, Now TV’de Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet… ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımlar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D’de Maymunlar Cehennemi: Savaş, Star TV'de Hababam Sınıfı Tatilde filmleri yayınlanırken TRT 1’de UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Malmö Maçı ve UEFA Şampiyonlar Ligi Club Brugge-Aston Villa Maçı vardı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 6 Kasım 2024 Çarşamba reyting sonuçları sıralaması…

        • 2

          6 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          6 Kasım 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          6 KASIM 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Beşiktaş-Malmö UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1

          2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          3 Kuruluş Osman ATV

          4 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetleri (TKR) TRT 1

          5 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetleri (TKR) TRT 1

          6 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          7 MasterChef Türkiye TV8

          8 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          9 Sandık Kokusu SHOW TV

          10 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW

        • 4

          6 KASIM 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          2 Kuruluş Osman ATV

          3 Beşiktaş-Malmö UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1

          4 Esra Erol'da ATV

          5 Sandık Kokusu SHOW TV

          6 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          7 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          8 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW

          9 Atv Ana Haber ATV

          10 MasterChef Türkiye TV8

        • 5
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