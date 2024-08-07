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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 6 Ağustos 2024: Salı günü en çok ne izlendi? Dün hangi yapım AB ve totalde birinci oldu?

        6 Ağustos reyting sonuçları açıklanıyor! Salı günü en çok izlenen yapımlar hangileri oldu?

        Salı günü televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluştu. Bazıları reytinglerde birinci olurken, kimi program da reyting sırlamasına giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 6 Ağustos Salı total ve AB reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 08:52 Güncelleme: 07.08.2024 - 08:52
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          Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, Salı günü en çok ne izlendi? İşte, 6 Ağustos Salı dün AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...

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          6 AĞUSTOS 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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          6 AĞUSTOS 2024 SALI AB REYTİNG SONUÇLARI

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