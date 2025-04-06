Reyting sonuçları açıklanıyor: 5 Nisan 2025 Cumartesi en çok ne izlendi?
5 Nisan Cumartesi günü televizyon kanallarında ekrana gelen dizi, film ve programlar, reyting yarışında büyük bir rekabete sahne oldu. Gün boyunca yayınlanan yapımlar arasında öne çıkanlar, hem total hem de AB gruplarında üst sıralarda yer alarak izleyicilerin tercihi oldu. Peki, dün en çok izlenen yapımlar hangileriydi? İşte, 5 Nisan 2025 Cumartesi gününe ait total ve AB reyting listelerinde ilk 10 sıradaki yapımlar…
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Cumartesi günü televizyon ekranlarında, gün boyunca geniş bir yelpazede dizi, film ve eğlence programları izleyicilerle buluştu. Hem gündüz hem de prime time kuşağında öne çıkan yapımlar, izlenme oranlarıyla dikkat çekerek reyting sıralamalarında kendilerine yer buldu. Bazı yapımlar ise hem total hem de AB kategorilerinde üst sıralarda yer alarak günün en çok izlenenleri arasına girmeyi başardı. Peki, 5 Nisan 2025 Cumartesi günü en çok hangi yapımlar izlendi? İşte günün total ve AB reyting listelerinde ilk 10 sırada yer alan programlar…
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5 NİSAN 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
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5 NİSAN 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI
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