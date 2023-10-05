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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 4 EKİM| Reyting sonuçları: MasterChef All Star, Çöp Adam ve Dönence! AB ve total reyting sıralaması

        Reytinglerde zirve yarışı! 4 Ekim reyting sonuçları AB ve total sıralama

        4 Ekim reyting sonuçları günün ilk ışıklarıyla birlikte araştırılıyor. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen MasterChef All Star, Çöp Adam ve Dönence reyting sıralamasında zirveyi zorladı. Merak edenler için reyting sıralamasını haberimizde derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 08:33 Güncelleme: 05.10.2023 - 08:33
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        • 1

          Reyting sonuçları 4 Ekim Çarşamba günü ekrana gelen yapımlar sonrası şekillendi. Akşam saatlerinde yayınlanan MasterChef All Star, Çöp Adam ve Dönence gibi yapımlar reyting yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          Hemen belirtelim ki reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        • 2

          4 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          4 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
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