Dünün reyting sonuçları 31 Temmuz 2025: AB ve Total sıralaması ile hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti?
Dünün reyting sonuçları ile 31 Temmuz Perşembe günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Cenazemize Hoş Geldiniz, Neşeli Günler, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmleri ve Güldür Güldür Show programı yayınlandı. TRT 1'de ise Başakşehir-Cherno More maçı vardı. Peki, hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti? İşte, 31 Temmuz 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 31 Temmuz Perşembe AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki, Cenazemize Hoş Geldiniz, Neşeli Günler, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Güldür Güldür Show, Başakşehir-Cherno More, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye yapımları arasından hangisi zirveye adını yazdırdı? İşte, 31 Temmuz 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...
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31 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
31 Temmuz 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
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31 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
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31 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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