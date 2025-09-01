Reyting sonuçları 31 Ağustos 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?
31 Ağustos Pazar günü televizyonda birçok program, dizi, film, haber bülteni ve yarışma izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok ne izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 31 Ağustos 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...
Her gün kanallarda birçok program, dizi, film, haber bülteni ve yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor.
31 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
31 Ağustos Pazar akşamı Kanal D’de Kuralsız Sokaklar programı ile, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.
Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2 programının tekrarı yayınlanırken; Show TV’de Tokatçı, TRT 1’de Karayip Korsanları: Dünya'nın Sonu ve Now TV’de Erdal İle Ece filmleri ekranlara geldi.
Ancak 31 Ağustos 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklanınca haberimiz güncellenecek.
31 AĞUSTOS 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
