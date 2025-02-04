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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 3 Şubat 2025: Güldür Güldür Show, Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Selahaddin Eyyubi... AB ve Total'de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Şubat 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 3 Şubat 2025 Pazartesi günü için araştırılmaya başladı. Dün akşam kuşağında Show TV'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Uzak Şehir, Now'da Kızıl Goncalar, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, TV 8'de Survivor yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV'de Başka Bir Gün dizisi tekrar bölümüyle yayınlandı. Star TV'de Mavi Boncuk filmi filmseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, en çok hangi yapım izlendi? İşte 3 Şubat 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 07:47 Güncelleme: 04.02.2025 - 07:47
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        • 1

          3 Şubat Pazartesi akşamı Güldür Güldür Show, Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Filmseverler için ise Mavi Boncuk filmi yayınlandı. Dün akşam ekrana gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarından hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. Bu kapsamda sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 14 Ocak 2025 Pazartesi reyting birincisi.

        • 2

          3 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          3 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra belli olacak ve haberimizde yer verilecektir.

        • 3

          3 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          3 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
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