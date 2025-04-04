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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 3 Nisan 2025: Beşiktaş-Göztepe maçı, Survivor… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi olan yapım belli oldu

        Reyting sonuçları 3 Nisan 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!

        Dünün reyting sonuçları 3 Nisan Perşembe günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Survivor yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Beşiktaş-Göztepe maçı futbolseverlerle buluştu. Diğer kanallarda Üç Kağıtçı, Portreler "Kayahan" ve Aykut Enişte filmleri yayınlanırken İnci Taneleri ve Hudutsuz Sevda dizileri ise tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, 3 Nisan 2025 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 07:59 Güncelleme: 04.04.2025 - 10:07
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          Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 3 Nisan Perşembe akşamı ATV’de Beşiktaş-Göztepe maçı heyecanı yaşanırken, TV8’de Survivor yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show TV’de Üç Kağıtçı, TRT 1’de Portreler "Kayahan" ve Star TV’de Aykut Enişte filmleri yayınlandı. Kanal D’de İnci Taneleri, Now TV’de Hudutsuz Sevda tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte 3 Nisan 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          3 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          3 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          3 NİSAN 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Beşiktas-Göztepe Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması ATV

          2 Survivor TV8

          3 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          4 Esra Erol'da ATV

          5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          6 Üç Kağıtçı (T.S) SHOW TV

          7 Atv Ana Haber ATV

          8 Sosyete Şaban (T.S) SHOW TV

          9 Aykut Enişte (T.S) STAR TV

          10 Atv Gün Ortası ATV

        • 4

          3 NİSAN 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Beşiktas-Göztepe Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması ATV

          2 Survivor TV8

          3 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          5 Sosyete Şaban (T.S) SHOW TV

          6 Üç Kağıtçı (T.S) SHOW TV

          7 Esra Erol'da ATV

          8 Survivor Özet TV8

          9 Show Ana Haber SHOW TV

          10 İnci Taneleri (TKR) KANAL D

        • 5
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