Dünün reyting sonuçları için geri sayım başladı. Dünün reyting sonuçları, bir önceki günün Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. Show TV'de 7. Koğuştaki Mucize, TRT 1'de Kendi Düşen Ağlamaz, Kanal D'de Dilek Taşı, ATV'de Aldatmak, FOX TV'de Hudutsuz Sevda ve TV8'de MasterChef Türkiye yer aldı. İşte 28 Eylül Perşembe dünün reyting sonuçları...