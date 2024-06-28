Reyting sonuçları açıklanıyor... 27 Haziran Perşembe AB ve total reyting sonuçları sıralaması
Reyting sonuçları, 27 Haziran Perşembe günü yayınlanan yapımları izleyenler tarafından araştırılıyor. Gün içerisinde kanallarda yayınlanan birçok dizi, ana haber bülteni ve program reytinglerde üst sıralarda yer alabilmek için yarıştı. Dün akşam Aşk-ı Memnu ve MasterChef Türkiye izleyicisi ile buluştu. İşte, 27 Haziran 2024 Perşembe reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
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Dün akşam televizyon ekranlarına gelen yapımların AB ve total reyting sıralamasındaki yeri merak ediliyor. Her sabah açıklanan reyting sonuçları ile dünün dizi, program ve ana haber bültenlerinin reytinglerdeki sırası belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 27 Haziran 2024 Perşembe gününe dair AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...
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27 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 27 Haziran Perşembe gününe ait AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
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27 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
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