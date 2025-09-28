Reyting sonuçları 27 Eylül Cumartesi: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları ile gün içinde en çok izlenen yapım belli oluyor. Dün akşam Now TV'de Kıskanmak, Tv8'de Masterchef, TRT1'de Gönül Dağı, ATV'de Can Borcu yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını merak edenler '' 27 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 27 Eylül 2025 reyting sonuçları tablosu...
Dünün reyting sonuçları ile 27 Eylül Cumartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Now TV'de Kıskanmak, Tv8'de Masterchef, TRT1'de Gönül Dağı, ATV'de Can Borcu yayınlandı. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 27 Eylül 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
27 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması belli olunca haberimizde yer alacak.
GEÇEN HAFTAKİ 20 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI
20 Eylül 2025 reyting sonuçları açıklandı.
Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada ATV’de ekranlara gelen “Can Borcu” , 3. sırada ise TV8’de yayınlanan “MasterChef Türkiye” yer aldı.
AB’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “MasterChef Türkiye”, 3. sırada ise “Veliaht” tekrar bölümü yer aldı.
