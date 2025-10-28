Dün yayınlanan programlar, diziler, filmler, haber bültenleri ve yarışmalar günün birincisi olmak için yarıştı. 27 Ekim Pazartesi akşamı Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekrana geldi. Güldür Güldür Show programı ile Aynadaki Yabancı ve Ben Onun Annesiyim dizileri tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Öte yandan Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmi yayınlandı. Peki, 27 Ekim 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…