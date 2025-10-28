Habertürk
        Reyting sonuçları 27 Ekim 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 27 Ekim 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Dün akşam Kanal D'de Uzak Şehir ve TRT 1'de Cennetin Çocukları dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Güldür Güldür Show, Aynadaki Yabancı, Ben Onun Annesiyim yapımları ise tekrar bölümüyle ekranlara geldi. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise AB ve Total sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 27 Ekim 2025 reyting sonuçları...

        Giriş: 28.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:30
        • 1

          Dün yayınlanan programlar, diziler, filmler, haber bültenleri ve yarışmalar günün birincisi olmak için yarıştı. 27 Ekim Pazartesi akşamı Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekrana geldi. Güldür Güldür Show programı ile Aynadaki Yabancı ve Ben Onun Annesiyim dizileri tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Öte yandan Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmi yayınlandı. Peki, 27 Ekim 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          27 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          27 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          27 EKİM 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Uzak Şehir – Kanal D

          Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

          Esra Erol'da – ATV

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Cennetin Çocukları – TRT 1

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          ATV Ana Haber – ATV

          Show Ana Haber – Show TV

          MasterChef Türkiye – TV8

        • 4

          27 EKİM 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          Uzak Şehir – Kanal D

          Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Cennetin Çocukları – TRT 1

          Esra Erol'da – ATV

          ATV Ana Haber – ATV

          MasterChef Türkiye – TV8

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          Show Ana Haber – Show TV

          Haber Önü – Show TV

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
