Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 26 Nisan 2025: Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Can Borcu... AB ve Total'de dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu!

        Reyting sonuçları 26 Nisan 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu

        Dünün reyting sonuçları 26 Nisan Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Gönül Dağı, Can Borcu dizileri ile Güldür Güldür Show programı ve Survivor yarışması yeni bölümleriyle, Kral Kaybederse dizisi ise tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Geçmişi Olmayan Adam ve Mutluyuz filmleri filmseverlerin beğenisine sunuldu. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 26 Nisan 2025 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 08:22 Güncelleme: 27.04.2025 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 26 Nisan Cumartesi akşamı Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de Gönül Dağı, ATV’de Can Borcu ve TV8’de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV’de Kral Kaybederse dizisinin tekrar bölümü, Kanal D’de Geçmişi Olmayan Adam, Now TV’de Mutluyuz filmleri yayınlandı. Peki, 26 Nisan 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          26 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          26 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı.

          Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyiciyle buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada ATV’de yayınlanan “Can Borcu”, 3. sırada ise Show TV’de yayınlanan “Güldür Güldür Show” yer aldı.

          AB’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada Güldür Güldür Show”, 3. sırada ise “Güldür Güldür Show” özet bölümü yer aldı.

          ABC’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “Güldür Güldür Show”, 3. sırada ise “Can Borcu” yer aldı.

          Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          26 NİSAN 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1. Gönül Dağı - TRT 1

          2. Can Borcu - ATV

          3. Güldür Güldür Show - Show TV

          4. Gönül Dağı (Özet) - TRT 1

          5. Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - Now

          6. Kanal D Ana Haber - Kanal D

          7. Geçmişi Olmayan Adam (Y.S) - Kanal D

          8. O Ses Türkiye - TV8

          9. Can Borcu (Özet) - ATV

          10. Show Ana Haber - Show TV

        • 4

          26 NİSAN 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          1. Gönül Dağı - TRT 1

          2. Güldür Güldür Show - Show TV

          3. Güldür Güldür Show (Özet) - Show TV

          4. Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - Now

          5. O Ses Türkiye - TV8

          6. Can Borcu - ATV

          7. Kral Kaybederse (TKR) - Star TV

          8. Mutluyuz (T.S) - Kanal D

          9. Gönül Dağı (Özet) - TRT 1

          10. Show Ana Haber - Show TV

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
        Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Antalya'dan İzmir'e bisiklet heyecanı
        Antalya'dan İzmir'e bisiklet heyecanı
        İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü istendi
        İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü istendi
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        14 yaşındaki Elif Kanak kurtarılamadı
        14 yaşındaki Elif Kanak kurtarılamadı
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Kamu işçilerinin zammı ne olacak?
        Kamu işçilerinin zammı ne olacak?
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi
        Habertürk Anasayfa