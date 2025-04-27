Reyting sonuçları 26 Nisan 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu
Dünün reyting sonuçları 26 Nisan Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Gönül Dağı, Can Borcu dizileri ile Güldür Güldür Show programı ve Survivor yarışması yeni bölümleriyle, Kral Kaybederse dizisi ise tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Geçmişi Olmayan Adam ve Mutluyuz filmleri filmseverlerin beğenisine sunuldu. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 26 Nisan 2025 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?
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Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 26 Nisan Cumartesi akşamı Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de Gönül Dağı, ATV’de Can Borcu ve TV8’de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV’de Kral Kaybederse dizisinin tekrar bölümü, Kanal D’de Geçmişi Olmayan Adam, Now TV’de Mutluyuz filmleri yayınlandı. Peki, 26 Nisan 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
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26 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
26 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı.
Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyiciyle buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada ATV’de yayınlanan “Can Borcu”, 3. sırada ise Show TV’de yayınlanan “Güldür Güldür Show” yer aldı.
AB’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada Güldür Güldür Show”, 3. sırada ise “Güldür Güldür Show” özet bölümü yer aldı.
ABC’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “Güldür Güldür Show”, 3. sırada ise “Can Borcu” yer aldı.
Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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26 NİSAN 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1. Gönül Dağı - TRT 1
2. Can Borcu - ATV
3. Güldür Güldür Show - Show TV
4. Gönül Dağı (Özet) - TRT 1
5. Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - Now
6. Kanal D Ana Haber - Kanal D
7. Geçmişi Olmayan Adam (Y.S) - Kanal D
8. O Ses Türkiye - TV8
9. Can Borcu (Özet) - ATV
10. Show Ana Haber - Show TV
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26 NİSAN 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
1. Gönül Dağı - TRT 1
2. Güldür Güldür Show - Show TV
3. Güldür Güldür Show (Özet) - Show TV
4. Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - Now
5. O Ses Türkiye - TV8
6. Can Borcu - ATV
7. Kral Kaybederse (TKR) - Star TV
8. Mutluyuz (T.S) - Kanal D
9. Gönül Dağı (Özet) - TRT 1
10. Show Ana Haber - Show TV
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