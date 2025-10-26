Reyting sonuçları 25 Ekim: Dün en çok ne izlendi, reyting sonuçları nasıl?
Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım belli oluyor. Dün akşam Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Aynadaki Yabancı, Star TV'de Aykut Enişte 2 , NOW TV'de Ben Leman, Show TV'de Güldür Güldür Show yayınlandı. TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölüm ekrana geldi. Geçen hafta Gönül Dağı birinci, Güller ve Günahlar dizisi ikinci olmuştu. Peki, dün en çok ne izlendi, 25 ekim reyting sonuçları açıklandı mı?
Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. İzledikleri yapımların Total ve AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 25 Ekim 2025 reyting sonuçları Total ve AB sıralaması…
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
25 Ekim 2025 Cumartesi gününün reyting sonuçları açıklandı.
Total’de 1. sırada Kanal D’de izleyici ile buluşan “Güller ve Günahlar” , 2. sırada TRT 1’de ekranlara gelen “Gönül Dağı”, 3. sırada ise “Güller ve Günahlar” özet bölümü yer aldı.
AB’de 1. sırada “Güller ve Günahlar”, 2. sırada “Ben Leman, 3. sırada ise “Gönül Dağı” yer aldı.
ABC’de 1. sırada “Güller ve Günahlar”, 2. sırada “Gönül Dağı”, 3. sırada ise “Ben Leman” yer aldı
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNGLER NASILDI?
18 EKİM 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI
Gönül Dağı - TRT 1
Güller ve Günahlar - Kanal D
Güller ve Günahlar (Özet) - Kanal D
Gönül Dağı (Özet) - TRT 1
Ben Leman - NOW
Aynadaki Yabancı - ATV
Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW
Show Ana Haber - Show TV
MasterChef Türkiye - TV8
Kanal D Ana Haber - Kanal D
18 EKİM 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Güller ve Günahlar - Kanal D
Gönül Dağı - TRT 1
Ben Leman - NOW
Güldür Güldür Show - Show TV
MasterChef Türkiye - TV8
Ben Leman (Özet) - NOW
Güldür Güldür Show (Özet) - Show TV
Güller ve Günahlar (Özet) - Kanal D
Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW
