REYTİNG SONUÇLARI 23 MART PAZARTESİ

23 Mart tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz belli olmadı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama ve sonuç listesi yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde yer alacak.